عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

يبدو في الأربعينيات.. مسن في الـ93 من عمره أذهل العلماء

يبدو في الأربعينات..
يبدو في الأربعينات.. مسن في الـ93 من عمره أذهل العلماء

أثار رجل أيرلندي يدعى ريتشارد مورغان ويبلغ  من العمر 93 عامًا الكثير من الجدل وأذهل الجميع من حوله، وذلك بقدرته على القيام بتنفيذ أمور لا يقدر عليها الكثير من الشباب.

تنحبس له الأنفاس.. مقطع فيديو للحظة سقوط مدير شركة أمام موظفيه

بزي تنين.. مقطع فيديو لجنود إسرائيليين يثير ضجة عبر السوشيال ميديا

ووفقا لصحيفة الديلي ميل فعلى الرغم من أنه لم يبدأ القيام بالتجديف إلا في السبعينيات من عمره، إلا أنه قد أصبح بطل التجديف بقلبه الشاب وبنيته البدنية.

فقد  شعر الباحثون بالحيرة  وذلك من كتلة عضلاته ووظائف القلب والتي تبلغ 80%، و تشبه تلك التي يتمتع بها شخص يبلغ من العمر 40 عامًا.

وقال مورجان لصحيفة واشنطن بوست عن تمارينه الروتينية :  أن روتين اللياقة البدنية الجيد يمكن أن يساعد في تجنب آثار الشيخوخة وذلك بجانب اتباع نظام غذائي غني بالبروتين .

وظائف القلب اللياقة البدنية اتباع نظام غذائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع كبير لـ الدولار بعد صدور بيانات مفاجئة عن أكبر اقتصاد بالعالم

طبيب ريهام سعيد يرد عليها بصور مفاجئة قبل عمليات التجميل

أمطار شديدة | إعلان رسمي من الأرصاد

الأهلي يعلن التعاقد مع مهاجم جديد | تفاصيل

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار غزيرة تضرب هذه المناطق خلال الساعات المقبلة

ننشر أسماء كبار المسئولين المتهمين في قضية وزارة التموين.. مستندات

مصر أكبر منكم| السيسي يلقن نتنياهو درساً لن ينساه.. كواليس رفض الرئيس مكالمات زعيم إسرائيل

تحذير عاجل من الأرصاد.. أبرد ليالي طوبة والأمطار تضرب القاهرة والمحافظات

موضوعات متعلقة

رغم فشل الشرطة.. كلب ينجح في إنقاذ صاحبه بطريقة غريبة بأمريكا

دراسة سويدية تكتشف مفاجأة بعد العثور على علكة من العصر الحجري

مقطع فيديو لترامب يثير الجدل لانتقاده منافسته في الانتخابات| لن تتوقع ماذا قال

بسبب فيديو على تيك توك.. طفلة بريطانية تكاد تصاب بالعمى| تفاصيل كاملة

شاب ينجو من الموت بأعجوبة في حادث غريب.. تفاصيل كاملة

مقطع فيديو تنحبس له الأنفاس لطائرات لحظة هبوطها.. شاهد

بعد فراق 63 عاما.. سيدة تعثر على والدها بطريقة غير متوقعة

بعد تعرضها لحادث.. فنان يثير ضجة بمشروع ولا أغرب لـ«حافلة»

ترشيحاتنا

وزير الرياضة يكشف حقيقة استقبال إستاد مصر نهائي الكأس بين الأهلي والزمالك|شاهد

إنه أحد قادتنا| زميل محمد صلاح في ليفربول يكشف تطورات إصابته

ولادة عجل مشوه برأس وأذرع مشابهة للإنسان.. شاهد الصور

رضوان جيد يقود قمة دور الـ16 بأمم إفريقيا

نارية| مواعيد مواجهات دور ثمن النهائي ببطولة أمم آسيا قطر 2023

لو عملت ذنوب كتير في شهر رجب.. كرر هذا الدعاء الآن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير من شراء البساريا المنتشرة بالأسواق

يبدو في الأربعينيات.. مسن في الـ93 من عمره أذهل العلماء

ينزف من العين والأنف.. أول ظهور لـ أحمد العوضي من المستشفى

بفستان جينز .. الملكة رانيا تخطف الأنظار عبر إنستجرام بإطلالة كاجول محتشمة|شاهد

فيديو

آخرهن ريهام سعيد وإليسا.. نجمات ضحايا عمليات التجميل وقعن في نفس الفخ

ليلى عبد اللطيف تنبأت بعودة تامر حسني لـ بسمة بوسيل.. تفاصيل

سقط على رأسه.. تفاصيل إصابة إمام عاشور وموقفه من مباراة مصر والكونغو

أول واحدة عندي في المستشفى.. العوضي يعلق على زيارة ياسمين عبدالعزيز له

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ