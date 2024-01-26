يبدو في الأربعينيات.. مسن في الـ93 من عمره أذهل العلماء

أثار رجل أيرلندي يدعى ريتشارد مورغان ويبلغ من العمر 93 عامًا الكثير من الجدل وأذهل الجميع من حوله، وذلك بقدرته على القيام بتنفيذ أمور لا يقدر عليها الكثير من الشباب.

ووفقا لصحيفة الديلي ميل فعلى الرغم من أنه لم يبدأ القيام بالتجديف إلا في السبعينيات من عمره، إلا أنه قد أصبح بطل التجديف بقلبه الشاب وبنيته البدنية.

فقد شعر الباحثون بالحيرة وذلك من كتلة عضلاته ووظائف القلب والتي تبلغ 80%، و تشبه تلك التي يتمتع بها شخص يبلغ من العمر 40 عامًا.

وقال مورجان لصحيفة واشنطن بوست عن تمارينه الروتينية : أن روتين اللياقة البدنية الجيد يمكن أن يساعد في تجنب آثار الشيخوخة وذلك بجانب اتباع نظام غذائي غني بالبروتين .