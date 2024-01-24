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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مقطع فيديو لترامب يثير الجدل لانتقاده منافسته في الانتخابات| لن تتوقع ماذا قال

مقطع فيديو لترامب
مقطع فيديو لترامب يثير الجدل لأنتقاده لمنافسته في الأنتخابات

أثار مقطع فيديو للرئيس السابق دونالد ترامب الكثير من الجدل ، فقد ظهر الرئيس الأمريكي وهو ينتقد منافسته ليثير الكثير من الجدل 

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فقد وثق المقطع   بعد فوز ترامب بالانتخابات التمهيدية في ولايتي آيوا نيوهامبشر فعلى خلاف الحملات الانتخابية والأصوات والمؤيدين، يستعمل الرئيس السابق لأداة مختلفة وذلك لمواجهة خصومه .

فقد كثف ترامب هجوم لفظي على منافته هايلي وقد انتقد مجددا أصولها الهندية، قائلاً إنها تعد غير مؤهلة لكي تكون القائد الأعلى وذلك لأن والديها يعدون من المهاجرين الهنود ولم يكونا مواطنين أمريكيين وذلك برغم من ولادتها في الولايات المتحدة.

فقد رأى  دونالد ترامب أن هايلي لا تصلح أن تكون سيدة البيت الأبيض، وذلك لأنها ترتدي فساتين رخيصة الثمن، في إشارة منه إلى أزياء منافسته.

 

دونالد ترامب الرئيس الأمريكي الحملات الانتخابية المهاجرين الهنود

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