رغم فشل الشرطة.. كلب ينجح في إنقاذ صاحبه بطريقة غريبة بأمريكا

واقعة جديدة لوفاء الحيوانات الأليفة، خاصة الكلاب، فقد وثق مقطع فيديو ما قام به كلب وفي من محاولة إنقاذ صاحبه، وذلك بعد سقوطه في بحيرة متجمدة.

وفي مقطع الفيديو الذي التقطته كاميرا رجل شرطة، ظهر الرجل وهو يسقط في بحيرة تعد متجمدة، وذلك في ولاية ميشيجان الأمريكية، حيث بقي في الماء لمدة 16 دقيقة.

وقد سارعت الشرطة إلى إحضار جهاز لمحاولة إنقاذ ومساعدة الرجل، ولكن في حالت الظروف دون الوصول إليه.

وقام الكلب الذي كان برفقة صديقه بمساعدتهم وإرسال جهاز لإنقاذ صديقه ليتمكن من الخروج من البحيرة.

وتقول الشرطة إن الرجل الذي يبلغ من العمر 65 عاما، وهو من ولاية ميشيجان الأمريكية، بقي في الماء لمدة 16 دقيقة تقريبا.

وبحسب الشرطة، تم نقل الرجل إلى المستشفى ليتلقى العلاج ثم خرج بعدها.

وفي وقت سابق، كشفت دراسة أجراها العديد من الباحثين من اليابان العديد من الأسرار حول علاقة الكلاب بالإنسان، وأشارت إلى الأسباب التي تعزز صفة الوفاء بشكل علمي.

وأوضحت الدراسة أن نسبة هرمون الأوكسيتوسين قد تزيد في أدمغة الكلاب، وعندما تنظر إلى الإنسان، قد يترك هذا الهرمون تأثيرًا قد ينعكس على الكلب، فقد يتركه في حالة من الهدوء والاطمئنان.

وهذا الهرمون معروف بزيادته لشعور الثقة والانتماء، لذا يرى الباحثون أن وفاء الكلاب يعد أمرا منطقيا ينتج عن هذا الهرمون، وهو نفسه الذي يفرزه دماغ الطفل عندما يكون بالقرب من أمه.