بعد وصفها بصوت مصر.. أنغام مازحة: هتجيب لنا الكلام | فيديو

علقت أنغام مازحة على وصفها بـ “صوت مصر”، في مؤتمر صحفي عقب انتهاء حفلها مع الفنان تامر عاشور في موسم الرياض منذ قليل.

واستقبل الصحفيون أنغام في المؤتمر الصحفي بلقب صوت مصر وصوت العرب، لترد مازحة:" هتجيب لنا الكلام كده".

قدم كل من تامر عاشور وأنغام حفلا غنائيا ممتعا استمر حوالي 4 ساعات بموسم الرياض، قدما خلاله عدد من الأغاني المشتركة والمنفردة لكل منهما.

وغنى تامر عاشور عدد من أعماله الشهيرة، من أبرزها أغنيته الجديدة “هيجيلي موجوع” لأول مرة على المسرح بعدما حققت نجاحا كبيرا، وتصدرت قائمة تريند يوتيوب خلال الأيام الماضية.

وشارك تامر عاشور بفقرة غنائية منفردة لعدد من أغنياته، فيما شارك مع أنغام في حفلة الدويتو بأغاني بموضوعات متشابهة قدمها كل منهما على حدى على طريقة السؤال والإجابة.

وظهرت أنغام في حفل الدويتو بإطلالتين مختلفتين، الأولى بفستان وردي اللون، والثانية بفستان بلون غامق بتفصيل كلاسيكي، وغنت عدد من أعمالها القديمة والجديدة منها “مبتعلمش، أكتبلك تعهد، سيدي وصالك، بتحبها ولا” وغيرهم.