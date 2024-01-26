رضا عبدالعال يفتح النار على ميدو: مش عايز حد يبقى عالمي غيره

شن رضا عبدالعال نجم الزمالك السابق هجوماً علي الإعلامي أحمد حسام ميدو ، بعد هجومه الاخير علي محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر الوطني.

وقال رضا عبدالعال في تصريحات تلفزيونية: ميدو بيهاجم محمد صلاح دايما لانه مش عايز حد يبقي عالمي غيره ، خاصة انه بيهاجمه من وقت ما كان في بازل السويسري.

واضاف : ميدو يينفسن من صلاح والمفروض هو أول واحد يدعمه لأنه لاعب كبير وشاف نفس الأجواء.

وتابع : "ميدو معملش اللي عمله محمد صلاح ، وغيران منه ، محمد صلاح أرقامه أعلي من اي حد وعدي الكل، وفيه ناس كتير احترفت مسمعناش صوتها"