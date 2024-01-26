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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أحدهم مولود في الإسكندرية.. من هم قضاة محكمة العدل الدولية أمام إسرائيل

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

خلال ساعات، تصدر محكمة العدل الدولية حكمها بشأن ما إذا كان سيتم اتخاذ إجراءات مؤقتة لتعليق الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وذلك ردا على الدعوة المقامة من قبل دولة جنوب أفريقيا.

وتصدرت محكمة العدل الدولية، محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا عقب الدعوى القضائية التي أقامتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بسبب جرائمها في حق الشعب الفلسطيني.

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محاكمة إسرائيل أمام العالم.. من هم القضاة العرب في محكمة العدل الدولية؟

يتساءل الكثير من المتابعين، عن قضاة محكمة العدل الدولية، خاصة العرب بينهم، والذين سيصدرون حكمهم اليوم بشأن إسرائيل.. فمن هم قضاة المحكمة؟

من هم قضاة محكمة العدل الدولية؟

1- جوان إي دونوغو - رئيسة المحكمة (الولايات المتحدة)
وُلدت عام 1956 وهي محامية أميركية وباحثة قانونية، والرئيسة الحالية لمحكمة العدل الدولية.

2- كيريل جيفورجيان - نائب رئيس المحكمة (روسيا)
ولد في موسكو، في 8 أبريل 1953، ودرس وتخصص في القانون الدولي، وانتخب عضوا في محكمة العدل الدولية في 6 فبراير 2015.

3- بيتر تومكا (سلوفاكيا)
وُلد عام 1956، في تشيكوسلوفاكيا، وحصل على درجتي الماجستير والدكتوراه من جامعة تشارلز في براغ عامي 1979 و1985 على التوالي.

4- روني إبراهام (فرنسا)
ولد في 5 سبتمبر عام 1951 بمدينة الإسكندرية في مصر، ودرس القانون العام في جامعة باريس الأولى، وهو أستاذ القانون الدولي في معهد الدراسات السياسية في باريس حتى عام 1998، وعمل أستاذاً مشاركاً في عدة جامعات فرنسية.

5- محمد بنونة (المغرب)
وُلد عام 1943 في مراكش - المغرب، ودرس الفقه والعلوم السياسية في جامعة نانسي وجامعة باريس حيث حاز على درجة الدكتوراه في القانون الدولي، كما تخرج من أكاديمية القانون الدولي في لاهاي عام 1970.

6- عبد القوي أحمد يوسف (الصومال)
يحمل الجنسية الصومالية، وحاصل على الدكتوراه في العلوم السياسية والقانون الدولي من جامعة جنيف عام 1980.

7- شيويه هانكين (الصين)
وُلدت عام 1955، وفي عام 2010، تم انتخابها لملء المنصب الشاغر الذي خلّفته استقالة شي جيويونغ في 28 مايو 2010، وهي واحدة من 3 قاضيات يعملن في محكمة العدل الدولية.

8- جوليا سيبوتيندي (أوغندا)
وُلدت في أوغندا عام 1954، وانتخبت عضواً في محكمة العدل لأول مرة في 2012، وأعيد انتخابها في 2021.

9- دالفير باهندراي (الهند)
وُلد عام 1947، عمل قاضياً في المحكمة العليا في الهند، وهو أيضاً رئيس المحكمة العليا السابق في محكمة بومباي العليا وقاضٍ محكمة دلهي العليا.

10- باتريك ليبتون روبنسون (جامايكا)
وُلد في جامايكا عام 1944، وانتخب عضواً في محكمة العدل الدولية منذ عام 2015. عمل في حكومة جامايكا لأكثر من 3 عقود.

11- نواف سلام (لبنان)
وُلد اللبناني نوّاف سلام عام 1953 وهو قاضٍ في محكمة العدل الدولية. 

12- إيواساوا يوغي (اليابان)
وُلد في طوكيو عام 1954، وأصبح عضواً في المحكمة عام 2018، وأعيد انتخابه في 2021.

13- جورج نولتي (ألمانيا)
وُلد عام 1959، في مدينة بون الألمانية وشغل منصب أستاذ القانون الدولي في جامعة هومبولت في برلين، وكان عضواً في لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة، وشغل منصب رئيسها في عام 2017.

14- هيلاري شارلزورث (أستراليا)

وُلدت في مدينة لوفين في بلجيكا، وتحمل الجنسية الأسترالية، وهي عضو في المحكمة منذ عام 2021. 

15- ليوناردو نمر كالديرا برانت (البرازيل)
وُلد عام 1966 في البرازيل، وانتخب عضواً في المحكمة عام 2022.

وينضم إلى القضاة السابقين، قاضيين مؤقتين الأول ممثل عن جنوب أفريقيا وهو ديكغانغ موسينيكي، والثاني ممثل عن إسرائيل وهو أهارون باراك.

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