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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترامب يمثل أمام محكمة في نيويورك بسبب قضية تشهير

أرشيفية
أرشيفية

أدلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشهادته أمام محكمة بنيويورك في قضية تشهير، الخميس، وذلك في أول ظهور منذ فوزه بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في نيوهامشر.

وتسعى الكاتبة إي جين كارول للحصول على تعويض يزيد عن 10 ملايين دولار في إطار دعوى تشهير رفعتها ضد ترامب في محكمة فدرالية في نيويورك، لا تتمتع سوى بسلطة فرض عقوبات مدنية، وليس إدانات جنائية.

وكان ترامب قد أدين في مايو الماضي بتهمة الاعتداء  على إي جين كارول عام 1996، والتشهير بها عام 2022، وألزم بدفع تعويض لها بقيمة 5 ملايين دولار.

وعلى الرغم من إدانته في محكمة نيويورك بالإجماع في مايو 2023، نفى الرئيس السابق هذه التهم، ووصف الكاتبة بـ"الكاذبة" و"المجنونة"، وبأنها "امرأة زائفة" تحمل "رواية زائفة".

وفرض القاضي لويس كابلان على ترامب أن تقتصر أسئلة محاميه على ثلاثة، ولم يكن بإمكانه الإجابة عنها سوى بنعم أو لا، لمنعه من الخروج عن القضية.

وقاطع القاضي ترامب وأوقفه عن الكلام عندما بدأ الأخير يقول "إنها تقول شيئا أعتبره كاذباً...". وأضاف ترامب وهو يغادر قاعة المحكمة بعد ظهوره المقتضب "هذه ليست أميركا".

وشنّ الرئيس السابق، مساء الأربعاء، على منصته "تروث سوشل" 37 هجومًا على الأقل على إي جين كارول. كما قال مؤخراً: "لم أرَ هذه المرأة في حياتي... ليست لدي أيّ فكرة عن هويتها".
 

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