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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مايكروسوفت تشطب 1900 وظيفة وتسرح 22 ألف عامل

مايكروسوفت
مايكروسوفت

أعلنت مايكروسوفت Microsoft الأمريكية، عن تخفيض كبير في القوى العاملة من موظفيها العاملين في مجال الألعاب، حيث قررت عملاقة التقنية شطب 1900 وظيفة، بما في ذلك شركة أكتيفيجن بيلزارد التي استحوذت عليها مؤخرا، مما أثر على نحو 22 ألف عامل. 

وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، تأتي عمليات تسريح العمال في أعقاب استحواذ مايكروسوفت على شركة أكتيفيجن بيلزارد Activision Blizzard، بقيمة 69 مليار دولار، وعلى الرغم من صعوبة هذا القرار إلا أنه يأتي في وقت تواجه فيه صناعة الألعاب اتجاها واسع النطاق لتسريح العمال وإعادة الهيكلة.

 

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مايكروسوفت تشطب 1900 وظيفة وتسرح 22 ألف عامل

ونقل فيل سبنسر، رئيس شركة إكس بوكس Xbox، هذه الأخبار الصعبة إلى الموظفين، مؤكدا على التزام مايكروسوفت بتقديم الدعم الكامل، بما في ذلك تعويضات نهاية الخدمة، للمتضررين، وتظهر هذه الإيماءة مسؤولية مايكروسوفت تجاه موظفيها خلال الأوقات الصعبة.

وتأتي عمليات تسريح العمال في أعقاب استحواذ مايكروسوفت الضخم على أكتيفيجن بيلزارد Activision Blizzard بقيمة 69 مليار دولار، وهي الخطوة التي جلبت عناوين الألعاب الشعبية مثل Call of Duty ضمن قطاع الألعاب الخاص بالشركة. 

واستلزم هذا الاستحواذ، وهو أحد أكبر عمليات الاستحواذ في صناعة الألعاب، توافقا استراتيجيا ومراجعة هيكل التكلفة لدعم الأعمال الموسعة، وكما ذكر “سبنسر”، فإن دمج فرق من أكتيفيجن بيلزارد وKing في مايكروسوفت استلزم إعادة تقييم الأولويات وإزالة المجالات المتداخلة، ويعكس ذلك قرار تقليص حجم الموظفين الضخم رغم صعوبته، تحولا استراتيجيا نحو النمو المستدام.

وعلى الرغم من هذه النكسة، يواصل قسم الألعاب في مايكروسوفت التطور، حيث عرضت الشركة مؤخرا عددا كبيرا من الألعاب الجديدة والمثيرة، مما يشير إلى التزامها المستمر بتقديم تجارب ألعاب عالية الجودة، وتشير عناوين مثل “انديانا جونز” Indiana Jones من MachineGames وObsidian’s Avowed إلى مجموعة غنية من المحتوى، مما يشير إلى مستقبل مشرق لمنصة Xbox.

ويعد هذا السياق الأوسع لعمليات تسريح العمال،  هو الاتجاه المقلق لتخفيض الوظائف في صناعة الألعاب، ففي العام الماضي وحده، شهد القطاع عمليات تسريح للعمال أثرت على الآلاف، مع استمرار هذا الاتجاه حتى عام 2024، ويعكس هذا تحولا أوسع في الصناعة حيث تعيد الشركات تقييم استراتيجياتها في سوق سريع التطور.

الجدير بالذكر أن عملية تسريح العمال تأتي بعد إعلان شركة مايكروسوفت أن قيمتها السوقية ارتفعت بنسبة 1.3% إلى 403.95 دولار لتصل القيمة السوقية الإجمالية للشركة إلى 3 تريليونات دولار، وتعزز هذه الزيادة مكانة مايكروسوفت بصفتها واحدة من كبرى الشركات المدرجة في البورصة على مستوى العالم، ووفقا لوكالة "بلومبرج".

مايكروسوفت Microsoft أكتيفيجن بيلزارد تسريح العمال صناعة الألعاب

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