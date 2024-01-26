فصل التيار الكهربائي عن مدينة القصير لأعمال الصيانة غدا

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة القصير، جنوب البحر الأحمر، اليوم، عن فصل التيار الكهربائي عن المدينة بالكامل يوم غد السبت، وذلك لإجراء أعمال صيانة لمحطة محولات المدينة.

وأوضحت المدينة أنها تلقت إخطارًا رسميًا من شركة الكهرباء يفيد بضرورة قطع التيار الكهربائي عن المدينة لإجراء أعمال صيانة دورية لمحطة محولات المدينة. سيبدأ فصل التيار الكهربائي اعتبارًا من الساعة 5 صباحًا يوم السبت الموافق 27 يناير 2024، وستستمر هذه الفترة حتى انتهاء أعمال الصيانة.

تهيب الوحدة المحلية بالمواطنين والسكان في المنطقة المتأثرة بالتعاون مع الجهات المعنية، وتطلب منهم اتخاذ التدابير اللازمة لتخفيف الأثر المحتمل لهذا الانقطاع المؤقت في التيار الكهربائي.