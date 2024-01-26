كاتب نرويجي: نهر النيل صاحب التاريخ الأعظم والأكثر تأثيرا بالعالم

كشف تارييه تفايت ، الكاتب النرويجي، تفاصيل كتابه " رحلة النيل"، قائلا إنه قام بالدراسات الاجتماعية لنهرالنيل ، والذي له تاريخ طويل وعظيم مقارنة بأي نهر آخر، وقرأ كثيرا عنه، كما أنه في العصر الروماني له تاريخ طويل وحافل، ولذلك أراد أن يكتب كتابا مختلفا عن نهر النيل، وبالتالي هو كتاب مختلف عن أي كتاب آخر

وأضاف " تفايت "، خلال مداخلة ببرنامج "صباح جديد"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، ويقدمه الإعلاميان فادي غالي ومارينا المصري، أنه حاول تسجيل كل الكتب التي كتبت عن هذا النهر حوالي 4000 كتاب ومقال، وعلم هذا التاريخ الحافل وقصة نهر النيل وتاريخه من حيث الجغرافيا، وكل هذا حاول أن ينقله من خلال الكتاب، مردفا: "لا أعلم إذا كنت نجحت، ولكن هذا كان هدفي".

اهتمامه بمصر كان بسبب أنها على النقيض تماما من النرويج من حيث الطقس

وأشار إلى أن اهتمامه بمصر كان بسبب أنها على النقيض تماما من النرويج من حيث الطقس، لهذا كان الأمر مثيرا للاهتمام بالنسبة له لدراسة مصر والتعلم من التاريخ المصري، وهذا نقله لدراسة تاريخ النرويج من وجهة نظر مختلفة، بالبلدين لهما علاقة مثالية إذا كنت مهتما بالأنظمة المائية المختلفة وتداخلها مع المجتمعات المختلفة، وهي أداة لفهم المجتمع.