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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متى تكون ساعة الاستجابة يوم الجمعة.. وكيل وزارة الأوقاف الأسبق يجيب

محمد عيد كيلاني،
محمد عيد كيلاني، وكيل وزارة الأوقاف سابقا

تحدث الشيخ محمد عيد كيلاني، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، عن فضل يوم الجمعة، قائلا: يوم الجمعة يوجد به ساعة تستجاب فيها الدعوات.

 

واسترسل خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد ، تقديم الإعلامية هند النعساني: البعض يقول أن تلك الساعة هي التي يخطب فيها الشيخ أو الإمام خطبة الجمعة، والبعض يقول أنها الساعة الأخيرة بعد العصر.

 

وأضاف أن الله عز وجل أخفى الساعة، ليكون الإنسان على صلة وقرب من الله عز وجل.

 

واستشهد بقول رسول الله عن ذكر يوم الجمعة قَالَ: “فِيه سَاعَةٌ لا يُوَافِقها عَبْدٌ مُسلِمٌ، وَهُو قَائِمٌ يُصَلِّي يسأَلُ اللَّه شَيْئًا، إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاه”.

 

وشدد على أن ضرورة كثرة الصلاة والسلام على رسول الله، خاصة في يوم الجمعة، فالصلاة تعرض على رسول الله.

 

فضل يوم الجمعة يوم الجمعة الأوقاف وزارة الأوقاف اخبار التوك شو

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