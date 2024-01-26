لازم حد ينحر.. أحمد سليمان يوجه رسالة عاجلة لنجوم المنتخب

عرضت قناة العربية مصر، تقرير فيديو عن إصابة إمام عاشور لاعب المنتخب المصري، وفريق النادي الأهلي، أثناء خوض المنتخب بطولة الأمم الأفريقية.

ووجه أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف على الكرة، رسالة لـ نجوم المنتخب، قائلا: "لازم حد يذبح.. كنت بذبح أنا وأحمد حسن نجم المنتخب ممكن نذبح بعد كل دور بالبطولة.



وأوضح التقرير أن بعثة المنتخب المصري عاشت ليلة صعبة، في كوت ديفوار، بعد إصابة إمام عاشور بارتجاج في المخ، أثناء المران مع المنتخب.

وكشف مهيب عبد الهادي الناقد الرياضي، تفاصيل وكواليس إصابة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، ومنتخب مصر، قبل المباراة الأولى بدور الـ 16، المقرر لها يوم الأحد المقبل أمام الكونغو.



وقال مهيب عبد الهادي، إن إمام عاشور وقع على الرأس من الخلف، والجميع لم يتوقع الإصابة، والبعض من لاعبي المنتخب كان يعتقد أنه بيهزر.



وأشار إلى أن إمام عاشور، تعرض لـ غيبوبة، لفترة، ولكن بحمد الله تحسن.

