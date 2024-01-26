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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

اللجنة البارالمبية المصرية تنعى العامري فاروق: كان نموذجًا في التفاني والإخلاص

صدى البلد

نعت اللجنة البارالمبية المصرية، العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة بعد تعرضه لوعكة صحية مفائجة على مدار الأيام الماضية.

وأصدرت اللجنة البارلمبية المصرية بيانا نعت من خلاله العامري فاروق، جاء فيه:
"اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى وأعضاء مجلس الإدارة وجميع اللجان والعاملين، يتقدمون بخالص العزاء والمواساة في وفاة الأستاذ العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أسرته وذويه ومحبيه الصبر والسلوان، و يتقدم مجلس إدارة اللجنة البارالمبية بخالص التعازي لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، فقد كان الفقيد نموذجا يُحتذى به في التفاني والإخلاص في العمل الرياضي طوال مسيرته".

إدارة النادي الأهلي البارالمبية المصرية الكابتن محمود الخطيب اللجنة البارالمبية المصرية العامري فاروق الدكتور حسام الدين مصطفى

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