عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

المكيف المتنقل.. تجربة فريدة للمعتمرين والحجاج

صدى البلد

أطلقت جمعية المعتمرين والحجاج ابتكاراً جديداً لتسهيل تنقل الزوار والحجاج والمعتمرين في أدائهم المناسك الدينية وهو "المكيف المتنقل".

ويُعد المكيف المتنقل ابتكاراً جديداً للمعتمرين والحجاج ومن أبرز تقنيات عام 1445– 2024م، يتميز "المكيف المتنقل" بتقنية التبريد السريع.
 

كما يعمل بزاوية 360 درجة مئوية، ومدة تبريد طويلة تصل إلى 12 ساعة، وذلك بعد الشحن لـ 4 ساعات فقط، ويبلغ وزنه 240 جراماً ليسهل حمله.

وقال الرئيس التنفيذي للجمعية تركي الحتيرشي إن " الجمعية تقدم سنويًا مبادرات وحلول ابتكارية لخدمات الحاج المعتمر الزائر".

للمزيد من التفاصيل، يرجى متابعة الفيديو التالي:


 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه دفعة واحدة|من يحدد سعر الذهب في مصر بعد القفزة الأخيرة؟

رسميا الآن|سعر الدولار مقابل الجنيه بعد تصريحات الحكومة بشأن مفاوضات صندوق النقد

3 لاعبين أهلاوية في الزمالك هدية مجلس الإدارة للجماهير.. والرابع مفاجأة

بعد ارتفاع الأعلاف.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن اليوم 

مصر تستعد لسد النهضة بمشروع ري جديد يخدم 10 ملايين مواطن

الأمطار تقترب من القاهرة.. وتنويه مهم من الأرصاد عن طقس الاثنين

راتب فيتوريا يثير أزمة| كم يتقاضى مدرب المنتخب بالجنيه المصري؟.. رقم خيالي

وصلت 40 ألف جنيه| مفاجاة صادمة بشان أسعار عمرة رمضان

ترشيحاتنا

مصيلحي: أندية تركية مهتمة بالتعاقد مع مابولولو

تمرد خطير .. 25 حاكمًا أمريكيًا يدعمون تكساس في مواجهة بايدن

طلب إحاطة أمام البرلمان لحماية الطلاب من مافيا الكيانات التعليمية الوهمية

الأسواق اليوم.. الطماطم ترتفع والكوسة تنخفض والبصل يستقر

الطب الشرعي يفجر مفاجأة بشأن مقـ.تل عروس الغربية| تفاصيل مؤلمة

باس إيده.. محمد صبحى يوجه عتابا شديدا لفنان شهير


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكوب سميد.. طريقة عمل كيكة الرواني غير المكلفة

تحذير من انتشاره.. انتبه من الإصابة بمرض السل وأعراضه وطرق العدوى

راتب فيتوريا يثير أزمة| كم يتقاضى مدرب المنتخب بالجنيه المصري؟.. رقم خيالي

3 لاعبين أهلاوية في الزمالك هدية مجلس الإدارة للجماهير.. والرابع مفاجأة

فيديو

يثير مخاوف صحية.. تناول عيدان تنظيف الأسنان المقلية تريند على تيك توك

باس إيده.. محمد صبحى يوجه عتابا شديدا لفنان شهير

كواليس أول لقاء مع كزبرة.. أحمد غزي يكشف أسراره مع الحريفة| فيديو

الطفلة لافينيا نادر عن دورها بفيلم «مقسوم»: شقية وبعمل كوارث طول الوقت|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ