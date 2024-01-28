المكيف المتنقل.. تجربة فريدة للمعتمرين والحجاج

أطلقت جمعية المعتمرين والحجاج ابتكاراً جديداً لتسهيل تنقل الزوار والحجاج والمعتمرين في أدائهم المناسك الدينية وهو "المكيف المتنقل".

ويُعد المكيف المتنقل ابتكاراً جديداً للمعتمرين والحجاج ومن أبرز تقنيات عام 1445– 2024م، يتميز "المكيف المتنقل" بتقنية التبريد السريع.



كما يعمل بزاوية 360 درجة مئوية، ومدة تبريد طويلة تصل إلى 12 ساعة، وذلك بعد الشحن لـ 4 ساعات فقط، ويبلغ وزنه 240 جراماً ليسهل حمله.

وقال الرئيس التنفيذي للجمعية تركي الحتيرشي إن " الجمعية تقدم سنويًا مبادرات وحلول ابتكارية لخدمات الحاج المعتمر الزائر".

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