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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

كم باقي على شهر رمضان في مصر والبلدان العربية؟.. موعده وحكم الدعاء ببلوغه

موعد شهر رمضان 2024
موعد شهر رمضان 2024 في مصر

يقترب موعد شهر رمضان 2024، حيث يتبقى نحو 43 يومًا على الشهر الكريم، فماذا يعني دعاء اللهم بلغنا رمضان، وفي التقرير التالي نوضح موعد شهر رمضان فلكيا في مصر وكيف نستعد لبلوغه من الآن؟

موعد شهر رمضان 2024 في مصر

يحين موعد شهر رمضان 2024 في مصر وفق الحسابات الفلكية التي أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، مع دخول يوم الاثنين 11 مارس 2024، وعدته ستكون 30 يوماً، وبذلك يتبقى حوالى 43 يومًا على أول أيامه، فيما تظل رؤية الهلال من قبل دار الإفتاء المصرية هي المسألة الحاسمة في الأمر.

وفي بيان حكم دعاء اللهم بلغنا رمضان، أجابت دار الإفتاء على سؤال عن حكم قول دعاء اللهم بلغنا رمضان، قائلة، إنه قد ورد عن النبي دعاء محبب كان يقوله تزامنًا مع دخول شهر رجب، وورد عن النبي وهو، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا يا رب يا أرحم الراحمين.

وقد اختلف الفقهاء حول حكم الدعاء خاصة عبارة “لا فاقدين ولا مفقودين”، وذهب الفقهاء لعدة آراء:

الرأي الأول يرى أن هذا الدعاء مشروع لأنه غير مشتمل على إثم أو تعد، وأن الدعاء به لا حرج فيه، ويمكن قول هذا الدعاء في أي وقت وأي مكان وبأي كيفية، ولا يُشترط قوله.

أما الرأي الثاني فيرى الفقهاء، أن هذا الدعاء لم يرد عن رسول، ولكن جاء فقط أن رسول الله علمه للصحابة مضموناً، ولم يعلمهم الدعاء نصاً، ولا يحمل هذا الدعاء فضل في السنة، ومن الجائز قوله، فهو ليس بدعة وليس فيه أي تعديات لآداب وفضل الدعاء.

الإفتاء: السبت أول أيام شهر رجب 2024.. باقٍ 60 يوما على رمضان

اللهم بلغنا رمضان.. أفضل دعاء لاستقبال شهر رجب 2024 من السُّنة

موعد شهر رمضان في البلدان العربية 2024

ووفقًا للحسابات الفلكية فإن عدة أيام شهر رمضان 2024 ثلاثون يومًا، ويكون موعد شهر رمضان في البلدان العربية وفق الآتي:

 موعد شهر رمضان 2024 في السعودية فلكيًا : يوم الاثنين 11 مارس 2024 وينتهي 9 إبريل 2024

موعد شهر رمضان 2024 في فلسطين : يوم الاثنين 11 مارس 2024 وينتهي 9 إبريل 2024

موعد شهر رمضان 2024 في لبنان : يوم الاثنين 11 مارس 2024 وينتهي 9 إبريل 2024

موعد شهر رمضان 2024 في الإمارات : يوم الاثنين 11 مارس 2024 وينتهي 9 إبريل 2024

موعد شهر رمضان 2024 في البحرين : يوم الاثنين 11 مارس 2024 وينتهي 9 إبريل 2024

موعد شهر رمضان 2024 في المغرب : يبدأ يوم الثلاثاء 12 مارس 2024

موعد شهر رمضان 2024 في الجزائر : يوم الاثنين 11 مارس 2024 وينتهي 9 إبريل 2024

موعد شهر رمضان 2024 في ليبيا : يوم الاثنين 11 مارس 2024 وينتهي 9 إبريل 2024

موعد شهر رمضان 2024 في سوريا : يوم الاثنين 11 مارس 2024 وينتهي 9 إبريل 2024

كيف نستعد لبلوغ شهر رمضان؟

وفي بيان كيف نستعد لبلوغ شهر رمضان، قال مجمع البحوث الإسلامية إن الاستعداد لرمضان بتحديد الهدف قالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَا يَدْخُلُ مَعَهُمْ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، يُقَالُ: أَيْنَ الصَّائِمُونَ؟ فَيَدْخُلُونَ مِنْهُ، فَإِذَا دَخَلَ آخِرُهُمْ، أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ ". متفق عليه

وأضاف مجمع البحوث عبر «فيس بوك» أن الاستعداد لرمضان بتنظيم الوقت قالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ وَالفَرَاغُ". صحيح البخاري.

هل يجوز للمسلم أن يأكل ويشرب بعد إطلاق مدفع الإمساك.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.

قالت دار الإفتاء إنه يباح لمن ينوي الصيام أن يأكل ويشرب، ويعمل كل عمل يعمله المفطر من بعد غروب الشمس إلى أن يطلع الفجر؛ أي: يبدأ وقت دخوله؛ فإذا طلع الفجر امتنع عن الأكل والشرب، وإذا كان في فمه لقمة عند لحظة طلوع الفجر وجب عليه أن ينزعها من فمه؛ لأن وقت الصوم يبدأ بطلوع الفجر، أما مدفع الإمساك فهو تنبيه لدخول الوقت.

كم مدة صلاة التراويح خلال شهر رمضان 2024؟

وحول سؤال: كم مدة صلاة التراويح خلال شهر رمضان 2024؟ بعد تداول أنباء تقييد صلاة التراويح خلال شهر رمضان 2024،  كشفت وزارة الأوقاف حقيقة اعتزامها تقييد صلاة التراويح بوقت محدد خلال شهر رمضان.

ونفت الأوقاف تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقييد صلاة التراويح بوقت محدد خلال شهر رمضان، وأنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات أو إصدار أي توجيهات بهذا الشأن، موضحةً أنه سيتم تنظيم صلاة التراويح والتهجد وفقاً لكل مديرية أوقاف حسب ظروف وطبيعة كل مسجد، مع التأكيد على أهمية التخفيف على المصلين، بحيث لا تخلو أي منطقة من بعض المساجد التي تخفف عليهم في الصلاة مراعاة لأصحاب الأعذار وكبار السن، مشيرةً إلى أنه سيتم تحديد مساجد التهجد والاعتكاف بمعرفة كل مديرية، وبما يوفر الجو الروحاني والإيماني المناسب خلال الشهر الكريم.

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