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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بالأحمر الصارخ.. سلاف فواخرجي تبرز جمالها بمكياج ساحر

سلاف فواخرجي
سلاف فواخرجي

نشرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت سلاف فواخرجي، بإطلالة فاتنة مرتدية فستان شيفون احمر اللون واعتمدت مكياج صاخب أبرز جمال ملامحها الجذابة واعتمدت تسريحة شعر ملفتة.

أحدث أعمال سلاف فواخرجي 

من ناحية أخرى، قد شاركت سُلاف فواخرجي، فى سباق رمضان 2022، بالمسلسل السوري "مع وقف التنفيذ" وهو مسلسل اجتماعي إنساني، يخوض في العوالم النفسية لمجموعة من الشخصيات الرئيسية في الأحداث، وتأثير الظروف المحيطة على الأبطال نفسيا ومهنيا.

يذكر أن مسلسل "مع وقف التنفيذ" ضم مجموعة متميزة من النجوم أبرزهم، عباس النوري، سُلاف فواخرجي، غسان مسعود، صباح الجزائري، صفاء سلطان، شكران مرتجي، يامن الحجلي، حلا رجب، فايز قزق، زهير عبدالكريم، محمد قنوع، جلال شموط، ريام كفارنة، وائل زيدان، سهير الصالح، سارة بركة.

أما عن آخر أعمال سُلاف فواخرجي مسلسل" عنبر 6 " بطولة كلا من صبا مبارك، فاطمة الصفي، أيتن عامر، جمانة كريم، نايف الظفيري، رنين مطر، سيناريو وحوار سمر طاهر، إيرين يوسف، هند عبد الله، مى سعيد، ومن إخراج علي العلي.

 

 

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IMG_٢٠٢٤٠١٢٦_٠٥٥٤٥٠
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IMG_٢٠٢٤٠١٢٦_٠٥٥٤٣٧

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