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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

لجنة مكافحة الهجرة غير الشرعية تنظم ورشة للعاملين بلجان الحماية العامة

صدى البلد

نظمت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ورشة عمل تدريبية للعاملين بلجان الحماية العامة والفرعية حول موضوعات مكافحة الهجرة غير الشرعية، بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.

تأتي ورشة العمل في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية (2016 – 2026)، وتنفيذاً لمشروع "تعزيز حوكمة الهجرة من خلال الدعم المؤسسي"، خلال الفترة من 14 – 16 يناير 2024 بمحافظة الأقصر.


استهدفت الورشة التدريبية تعريف المشاركين بأهم مفاهيم الهجرة والأطر القانونية ذات الصلة بمكافحة الهجرة غير الشرعية، والتعريف بمهام ومسئوليات أعضاء وحدات اللجنة العامة لحماية الطفولة، واستعراض تطبيقات عملية حول إدارة الحالة ومسارات حماية الأطفال المعرضين للخطر.

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