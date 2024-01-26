ببالغ الحزن والأسى.. عضو مجلس إدارة الأهلي ينعى العامري فاروق

نعى محمد الجارحي عضو مجلس إدارة الأهلي وزير الشباب والرياضة الأسبق ونائب رئيس النادي الأهلي العامري فاروق الذي وافته المنية اليوم.

وكتب الجارحي عبر حسابه علي "x":" ببالغ الحزن والأسى وقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعي أخي وصديقي ‎#العامري_فاروق وزير الرياضة الأسبق ونائب رئيس النادي الأهلي.. إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك والاهم أهله وذويه الصبر".

كان العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي تعرض لوعكة صحية مفاجئة خلال تواجده بمقر النادي الرئيسي بالجزيرة منذ فترة طويلة وتم نقله إلى مستشفى المعلمين، قبل أن يتم نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر، وخضع لعملية جراحية دقيقة في المخ.