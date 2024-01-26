للأجانب أبناء المصرية.. كيفية الحصول على الجنسية

يستعرض موقع “صدى البلد” الإجراءات والشروط والأوراق المطلوبة لـ طلب اكتساب الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية.

يقدم هذا الطلب من الأجانب المولودين من أم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ (15-7-2004 تاريخ العمل بالقانون رقم 154 لسنة 2004) طبقا لنص المادة الثالثة من هذا القانون، بعد تقديم المستندات المتطلبة قانونا، والتي تفيد ثبوت الجنسية المصرية للأم المصرية.

ويقبل الطلب من صاحب الشأن، إذا كان بالغا سن الرشد، أو وكيله القانوني.

كما يقبل الطلب من الأم، أو متولي التربية، أو وكيل الأم في حالة كون طالب الجنسية قاصرا (أقل من 21 سنة ميلادية).

ويكتسب الأجانب المولودين من أم مصرية، الجنسية؛ بعد مرور عام من تاريخ تقديم الطلب، طبقا للمادة سالفة الذكر، ولا يشترط القانون المصري تنازل الابن الأجنبي عن جنسيته الأصلية.

ولا يعتد بالطلب المقدم عن طريق الموقع، إلا بعد حضور صاحب الشأن إلى الإدارة، ومعه أصول المستندات، وسداد الرسوم والدمغات المقررة على الطلب.

ولا يتم استرداد الرسوم بعد تقديم الطلب من خلال الموقع لأي سبب كان.