في عيدهم الـ72.. رجال الشرطة يحتفلون مع السائحين بالمتحف المصري والمواطنين

واصل رجال ‏الشرطة بمديرية أمن القاهرة مشاركة ‏المواطنين الإحتفال بعيد الشرطة وتوزيع الزهور والهدايا العينية على المارة ‏ومستقلى السيارات بمختلف الشوارع والميادين.‏

ويحتفل رجال الشرطة بالذكرى الـ 72 لعيدهم، وتحرص أجهزة وزارة ‏الداخلية على مشاركة الإحتفال بتلك الذكرى الوطنية مع كافة أطياف المجتمع ‏المصرى.

كما احتفلت الوزارة مع زوار المتحف المصرى بالقاهرة من المواطنين والسائحين من كافة الدول من خلال قيام موسيقات الشرطة بعزف عدد من المعزوفات الوطنية ، والتى لاقت تفاعلاً إيجابياً وإستحسان من الحضور، وإشادة بما تتمتع به البلاد من أمن وإستقرار .

وفى هذه المناسبة، أعرب المواطنون عن خالص تقديرهم ‏لرجال الشرطة ودورهم فى تحقيق رسالة الأمن، وتضحيات الشهداء الأبرار ‏لحفظ الوطن وصون مقدراته.