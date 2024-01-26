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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

في عيدهم الـ72.. رجال الشرطة يحتفلون مع السائحين بالمتحف المصري والمواطنين

رجال الشرطة يحتفلون
رجال الشرطة يحتفلون بعيدهم مع السائحين بالمتحف

واصل رجال ‏الشرطة بمديرية أمن القاهرة مشاركة ‏المواطنين الإحتفال بعيد الشرطة وتوزيع الزهور والهدايا العينية على المارة ‏ومستقلى السيارات بمختلف الشوارع والميادين.‏

ويحتفل رجال الشرطة بالذكرى الـ 72 لعيدهم، وتحرص أجهزة وزارة ‏الداخلية على مشاركة الإحتفال بتلك الذكرى الوطنية مع كافة أطياف المجتمع ‏المصرى.

كما احتفلت الوزارة مع زوار المتحف المصرى بالقاهرة من المواطنين والسائحين من كافة الدول من خلال قيام موسيقات الشرطة بعزف عدد من المعزوفات الوطنية ، والتى لاقت تفاعلاً إيجابياً وإستحسان من الحضور، وإشادة بما تتمتع به البلاد من أمن وإستقرار .

وفى هذه المناسبة، أعرب المواطنون عن خالص تقديرهم ‏لرجال الشرطة ودورهم فى تحقيق رسالة الأمن، وتضحيات الشهداء الأبرار ‏لحفظ الوطن وصون مقدراته.

الداخلية الشرطة المتحف المصري رجال الشرطة عيد الشرطة مديرية أمن القاهرة

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