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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

خلال يومين أو ثلاثة.. حلمي عبد الباقي يروج لأغنية بلا عيش وملح

حلمي عبد الباقى
حلمي عبد الباقى

روج المطرب حلمي عبد الباقى لأغنيته الجديدة التي يطرحها قريبا، ونشر بوستر الأغنية على صفحة التواصل الاجتماعى فيس بوك.

 وعلق حلمي عبد الباقي قائلا: غنوتي الجديدة بلا عيش وملح في خلال يومين أو تلاتة علي جميع المنصات أتمني تعجبكم.

 

أغنية بلا عيش وملح

أغنية "بلا عيش وملح" لـ حلمي عبد الباقى، من كلمات أحمد جابر وألحان محمد شحاتة، وتوزيع محمود صبرى، ومن المقرر تصويرها على طريقة الفيديو كليب وتحمل عددًا من المفاجآت.

ويعيش حلمي عبد الباقى حالة من النشاط الغنائى خلال الفترة المقبلة، حيث يتعاون في عدة أغانى مع عدد من الشعراء والموزعين والملحنين ويطرحها على طريقة السينجل.

وقال حلمي عبد الباقى إنه اتجه إلى التعاون مع مجموعة من الشباب قائلاً: "لا بد أن يكون هناك دم جديد، وأتعاون مع أى فنان لديه موهبة حقيقية، وكلنا بدأنا صغارا وحققنا نجاحات بعد ذلك، وأنا أسمع كل الأغانى واختار ما يناسبنى".

وأحيا مؤخرا حلمي عبد الباقى حفلا غنائيا في ساقية الصاوى، وقدم خلاله باقة متنوعة من اغانيه القديمة والحديثة التي تفاعل معها الجمهور منها ذكريات وعشان خاطرى وبهية، ورفعت شعار كامل العدد .

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