هواتف الميزانية المحدودة .. أحدث هواتف موتورولا

في عالم تتزايد فيه أسعار الهواتف الذكية باستمرار، ومن السهل أحيانًا أن تشعر بأن السعر خارج السوق، وأصبحت الهواتف الذكية جزءًا لا غنى عنه في حياتنا اليومية، ولكن الأسعار المتصاعدة للهواتف الرائدة يمكن أن تشكل عائقًا كبيرًا.

قدمت شركة موتورولا هاتف Moto G24 من فئة الميزانية المحدودة والمخصص للشباب حيث يحقق قيمة كبيرة مقابل المال، مع عدد من الإمكانات المميزة لللغاية، بحسب موقع PhoneArena.

جاء هاتف موتورولا Moto G24 بشاشة من نوع LCD قياس 6.6 بوصة توفر معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، وجودة عرض +HD، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.

ويقدم هاتف موتورولا Moto G24 كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مقترنة بكاميرا ماكرو 2 دقة ميجابكسل وفلاش LED، وكاميرا أمامية دقة 8 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

يحتوي هاتف موتورولا Moto G24 على بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 15 وات، بالإضافة إلى مكبرات صوت ستريو مع دعم Dolby Atmos، ومقاومة للماء والغبار IP52، و Bluetooth 5.0.

يعمل هاتف موتورولا Moto G24 بمعالج من نوع MediaTek Helio G85 SoC من إنتاج شركة ميدياتيك، مقترنًا بـ 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و128 جيجابايت من التخزين الداخلي، مع بطاقة microSD للتوسعة.

يتوفر هاتف موتورولا Moto G24 في السوق العالمية بسعر يبدأ من 129 دولارًا إلى 140 دولارًا، ومن المقرر أن ينطلق الهاتف في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا خلال الفترة القليلة المقبلة.