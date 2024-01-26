القبض على لصوص سرقة الموبايلات من المواطنين بالجيزة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن (الجيزة) من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين حال إستقلالهم المواصلات العامة بأسلوب "المغافلة" متخذاً من دائرة مركز شرطة أطفيح مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وبمواجهته إعترف بإرتكاب 42 واقعة، وأرشد عن المسروقات لدى عميليه (مالكا محلين صيانة هواتف محمولة) وبمواجهتهما أقرا بأقوال المتهم وأرشدا عن المسروقات ( 42 هاتف محمول).