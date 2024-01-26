جريء | هوت شورت شمس الكويتية يثير الجدل على السوشيال ميديا

شاركت الفنانة شمس الكويتية متابعيها بأحدث إطلالتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".

وظهرت شمس الكويتيه بإطلالة تميل للجرأة، حيث ارتدت بدلة تنتمي لصيحة الهوت شورت، مكونه من بلوزة مطرزة باللون الابيض ونسقت عليه هوت شورت، فيما انتعلت بوت انيق.

واختارت تسريحة شعرها المعتادة ووضعت لمسات ناعمة من المكياج المرتكز على الألوان الطبيعية مع لون البينك في الشفاه.

طرحت الفنانة شمس الكويتية أحدث أعمالها الغنائية، والتي تحمل اسم عايزة بحر، الأسبوع الماضي علي قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وقررت الفنانة شمس الكويتية طرح أغنية أنا عايزة بحر، بالوقت الحالي لتتناسب مع أجواء الصيف، متمنيةً أن تنال الغنوة على إعجاب جمهورها وجميع متابعيها بمصر والوطن العربي.

يشار إلى أن أغنية عايزة بحر، من ألحان وتوزيع أحمد عز، ومن كلمات الشاعر الغنائي الكبير أيمن بهجت قمر، ومن إنتاج Quanesty، وتوزيع شركة شبكة.

ومؤخرًا، طرحت شمس الكويتية أغنية يا متعلم، وهي من كلمات الشاعر إيهاب عبد العظيم، والملحن والموزع الموسيقي سامر أبو طالب، وإخراج الكليب شريف ترحيني.

شمس الكويتية هي فنانة درست بالمعهد العالي للفنون الموسيقية بالكويت، وأصدرت أول ألبوم غنائي لها في عام 2001، وحمل اسم حبيب الورد، وحقق نجاحا كبيرًا وقت طرحه.