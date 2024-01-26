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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

على طريقته الخاصة.. محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاد أحمد حجازي

حجازي وصلاح
حجازي وصلاح

احتفل محمد صلاح نجم نادى ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر بعيد ميلاد صديقه وزميله في المنتخب أحمد حجازى، الذى يحتفل بعيد ميلاده الـ"32"، حيث إنه من مواليد 25 يناير عام 1991 بالإسماعيلية.

ونشر محمد صلاح صورة قديمة عبر "ستورى" حسابه على انستجرام، يظهر فيها رفقة أحمد حجازى فى شوارع أوروبا، وعلق عليها: عيد ميلاد سعيد هيجو".

وسافر محمد صلاح لإنجلترا من إجل تلقي العلاج مع نادي ليفربول، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها مع منتخب مصر ضد المنتخب الغاني، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا. 

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره الكونغو الديمقراطية في مباراة قوية ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024، والتي ستقام يوم الأحد المقبل الموافق 28 يناير 2024 على ملعب «لوران بوكو» في مدينة سان بيدرو الإيفوارية. 

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IMG_٢٠٢٤٠١٢٦_٢١٢٢٤١ - قص
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IMG_٢٠٢٤٠١٢٦_٢١١٩٠٢
IMG_٢٠٢٤٠١٢٦_٢١٢٢٤١
IMG_٢٠٢٤٠١٢٦_٢١٢٢٤١

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