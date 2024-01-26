كوكو | محمد صلاح يهنئ محمد هاني بعيد ميلاده

هنأ اللاعب الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر الأول لكرة القدم، زميله، محمد هاني، الظهير الأيمن للنادي الأهلي والمنتخب الوطني بمناسبة عيد ميلاده الـ28.

ونشر صلاح، صورة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي" إنستجرام"، تجمعه بـ محمد هاني، وعلق عليها:" كل سنة وأنت طيب يا كوكو".

وسافر محمد صلاح إلى إنجلترا من أجل تلقي العلاج مع نادي ليفربول؛ وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها مع منتخب مصر خلال المباراة أمام منتخب غانا، ةالتي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره الكونغو الديمقراطية، في مباراة قوية ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024، بعد غد الأحد، 28 يناير 2024 على ملعب «لوران بوكو» في مدينة سان بيدرو الإيفوارية.