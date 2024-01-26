الروسي ميدفيديف بتأهل لنهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

نجح الروسي دانييل ميدفيديف في التأهل إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بعدما تغلب على الألماني ألكسندر زفيريف، في مباراة ماراثونية، اليوم الجمعة.

ونجح ميدفيديف في قلب تأخره بمجموعتين إلى انتصار في 5 مجموعات أمام زفيريف، وذلك بواقع (5-7) و(3-6) و(7-6) و(7-6) و(6-3) في غضون 4 ساعات و18 دقيقة.

وبحسب أرقام "أوبتا"، فقد وصل ميدفيديف إلى النهائي السادس له في الجراند سلام، وجميعهم على الملاعب الصلبة.

ومنذ أمريكا المفتوحة نسخة 2019، حيث وصل اللاعب الروسي إلى أول نهائي له في الجراند سلام، بلغ ميدفيديف أكبر عدد من النهائيات على الملاعب الصلبة، أكثر من أي لاعب آخر.

ومنذ تتويج نادال بأول لقب له في رولان جاروس 2005، بات ميدفيديف ثاني لاعب بعيدًا عن الثلاثي الكبير الذي يصل إلى نهائي بطولتين متتاليتين في الجراند سلام بعد أندي موراي.

وحقق ميدفيديف، انتصاره رقم 10 أمام المصنفين العشرة الأوائل عالميًا في الجراند سلام، ومنذ 2017 عندما حقق أول انتصار من ذلك النوع، لا يتفوق عليه في عدد الانتصارات أمام العشرة الأوائل عالميًا في الجراند سلام سوى ديوكوفيتش ونادال.

وبات زفيريف، ثاني لاعب في العصر الحديث يخسر في نصف نهائي جراند سلام أكثر من مرة بعد التقدم بمجموعتين، وذلك بعد ديفيد نالبانديان.

ويضرب ميدفيديف موعدًا في المباراة النهائية الأحد المقبل أمام الإيطالي يانيك سينير، والذي أطاح بحامل اللقب ديوكوفيتش.