أحدث أسعار هيونداي توسان في الإمارات

تعتبر السيارة هيونداي توسان موديل 2024 أحد أشهر اصدارات العلامة التجارية الكورية هيونداي في السوق الاماراتي، وتتميز بتصميمها الانيق، وتعتبر أحد أكثر اصدارات الشركة مبيعاً.

هيونداي توسان

مواصفات السيارة هيونداي توسان

تتوفر السيارة هيونداي توسان بخيارين من المحركات، الأول محرك رباعي الأسطوانات، سعة 2000 سي سي، ينتج قوة تصل الى 156 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 265 نيوتن متر، ومتصل بناقل حركة يتألف أوتوماتيك، وتبلغ سرعتها القصوى 170 كيلومتر، ويمكنها الانطلاق والتسارع من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تبلغ 11.5 ثانية فقط، ويبلغ معدل استهلاك الوقود نحو 8.7 لتر لكل 100 كيلومتر.

جاء المحرك الثاني للسيارة هيونداي توسان رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة تصل الى 150 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 192 نيوتن متر، ومتصل بناقل حركة يتألف أوتوماتيك، وتبلغ سرعتها القصوى 200 كيلومتر، ويبلغ معدل استهلاك الوقود نحو 5.5 لتر لكل 100 كيلومتر.

هيونداي توسان

قياسات وأبعاد السيارة هيونداي توسان

جاءت السيارة السيارة هيونداي توسان موديل 2023 بطول 4.630 متر ، و 1.865 للعرض، و1.665 متر للارتفاع، وبلغ قياس قاعدة العجلات نحو 2.755 متر، وبلغت سعة الصندوق الخلفي 539 لتر.

هيونداي توسان

أسعار هيونداي توسان

هيونداي توسان الفئة الأولى بسعر 90,000 درهم

هيونداي توسان الفئة الثانية بسعر 125,000 درهم