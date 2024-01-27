بـسعر 260 الف جنيه.. مواصفات رينو سكالا

تعتبر شركة رينو الفرنسية واحدة من أشهر العلامات التجارية في السوق المصري، وتقدم مجموعة من الطرازات القوية المعروفة بجودتها العالية، ومن أبرزها سيارة رينو سكالا الشهيرة.

تسبب ارتفاع أسعار السيارات الجديدة الى زيادة الإقبال على سوق السيارات المستعملة كحل اقتصادي بديل، ويضم السوق المصري مجموعة كبيرة ومتنوعة منها، وتقدم أداء قويًا ومواصفات اعتمادية.

رينو سكالا موديل 2011

مواصفات سيارة رينو سكالا موديل 2011

تعتمد سيارة رينو سكالا موديل 2011 على محرك بسعة 1600 سي سي، بقوة تصل الى 107 حصان، وناقل حركة مانيوال من 5 سرعات، أو أوتوماتيك من 4 سرعات.

تتأتي السيارة رينو سكالا موديل 2011 من الخارج بهيكل سيدان يحمل الطابع الشبابي العصري، مما يجعلها سيارة شبابية من المقام الأول، وتتوفر بعدة كماليات أساسية مثل فتحة السقف، والمرايا الكهربائية، وزجاج كهربائي أمامي وخلفي، ومدخل AUX و USB وبلوتوث.

وقدمت السيارة السيارة رينو سكالا موديل 2011 بطول بلغ 4.510 متر وعرض بلغ 1.710 متر وارتفاع 1.450 متر مع معدل استهلاك الوقود المناسب بواقع 6.3 لتر لكل 100 كم.

رينو سكالا موديل 2011

سعر سيارة رينو سكالا موديل 2011

بلغت أسعار رينو سكالا موديل 2011 في سوق المستعمل بـ 260 ألف جنيه تقريباً، وتختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى التجهيزات الخاصة بها ونوع ناقل الحركة والمحرك.