البنتاجون: وزير الدفاع الأمريكي سيتعافى بالكامل من السرطان

رجح أطباء في مستشفى والتر ريد العسكري أن يتعافى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن "بالكامل" من مرض سرطان البروستات، مشيرين أن وضعه "ممتاز" بعد فحصه.

وكان أوستن أخفى عن الرئيس الأمريكي جو بايدن تشخيص إصابته بالسرطان لأسابيع، ولم يبلغ حتى الكونغرس إلا بعد أيام على دخوله المستشفى في 1 يناير بسبب مضاعفات علاجه.

وقال الأطباء، في بيان أصدره البنتاجون "شوهد الوزير أوستن اليوم في مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني بناء على موعد محدد مسبقا للمراقبة بعد استئصال البروستات".

وأضاف البيان أنه "يواصل تماثله للشفاء ويتوقع أن يتعافى بالكامل. عولج الوزير أوستن في وقت مبكر وفعال من مرض سرطان البروستات الذي يعانيه، وكانت تشخيصاته ممتازة".

وكان أوستن البالغ 70 عاما خضع في البداية لجراحة بسيطة لعلاج السرطان في 22 ديسمبر وخرج من المستشفى في اليوم التالي.

وأعيد إدخال أوستن إلى المستشفى مرة أخرى بسبب مضاعفات في الأول من يناير.

ولم يتم إبلاغ البيت الأبيض بدخول أوستن إلى المستشفى حتى 4 يناير، كما لم يتم إخطار الكونجرس حتى اليوم التالي. ولم يعلم بايدن بتشخيص السرطان حتى 9 يناير.

وأخرج أوستن من والتر ريد الأسبوع الماضي، وقام بأول ظهور علني له منذ دخوله المستشفى الثلاثاء، وتحدث عبر رابط فيديو من مقر إقامته في افتتاح اجتماع حول تزويد أوكرانيا مساعدات.