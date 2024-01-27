اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات إسرائيلية في عدة محاور بخان يونس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية باندلاع اشتباكات في ساعة مبكرة من صباح السبت، بين قوات من المقاومة الفلسطينية وقوات إسرائيلية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن مقاتلين فلسطينيين "يخوضون اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في عدة محاور" بالمدينة.

ومساء أمس، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، الجمعة، أنها نصبت كميناً لـ7 من جنود الجيش الإسرائيلي، بعد أن أغلقت بوابة أحد الأنفاق عليهم، وتفجير عبوة مضادة للأفراد في النفق، ما أودى بحياة عدد منهم، وأدى لإصابة آخرين.

وقالت إنها استهدفت دبابتين إسرائيليتين من نوع ميركافا.

