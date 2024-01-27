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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة: منع دخول مساعدات لغزة عبر كرم أبو سالم يفاقم الوضع الإنساني

معبر كرم أبو سالم
معبر كرم أبو سالم

حذرت الأمم المتحدة، اليوم السبت، من منع دخول المساعدات لقطاع غزة المحاصر عبر معبر كرم أبو سالم.

وقالت الأمم المتحدة إن منع دخول المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم سيفاقم الوضع الإنساني الكارثي.

وفي وقت سابق، قالت القناة السابعة العبرية، إن العشرات من الإسرائيليين عرقلوا شاحنات المساعدات التي من المفترض أن تدخل قطاع غزة عند معبر كرم أبو سالم.

ووفقا للقناة العبرية، فقد تمكن المحتجون الإسرائيليون من تجاوز حواجز الشرطة عبر الحقول وإيقاف قافلة الشاحنات.

ومن بين المشاركين أيضا؛ أهالي الجنود الذين قتلوا في معارك غزة، وممثلو أهالي الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس، والمستوطنون الذين تم إجلاؤهم من الشمال والجنوب.

وردد المشاركون هتافات "لا تمرير مساعدات - حتى عودة آخر المختطفين، لن ننقل أي معدات إلى العدو".

الأمم المتحدة غزة معبر كرم أبو سالم المساعدات لقطاع غزة الوضع الإنساني

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