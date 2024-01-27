بالمسيرات .. استهداف أكبر القواعد الأمريكية في سوريا

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن استهداف القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور.

وقال المرصد السوري في بيان صادر عنه إن المجموعات المدعومة من إيران نفذت هجوماً بالطائرات المسيّرة بعد منتصف ليل الجمعة – السبت، من أجل استهدف القاعدة الأمريكية في “حقل العمر” النفطي بريف دير الزور الشرقي.

وتعد هذه هي القاعدة العسكرية الأمريكية الأكبر في سوريا، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

يذكر أن الاستهداف جاء بعد ساعات قليلة من استهداف مماثل للقاعدة الأمريكية في حقل “كونيكو” بريف دير الزور الشمالي.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تعرض القواعد الأمريكية داخل الأراضي السورية منذ 19 أكتوبر الماضي، لـ 101 هجومًا من قبل الفصائل.