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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حماس : ندعو إلى التحرك الفوري لإلزام الاحتلال بتنفيذ حكم العدل الدولية

ارشيفي
ارشيفي

أكد القيادي في حركة حماس عزت الرشق أن قبول محكمة العدل لقضية الإبادة الجماعية التي تقدمت بها جنوب أفريقيا ، ورفض المحكمة طلب ( إسرائيل) بردها، خطوة مهمة على طريق العدالة لشعبنا، وهو يعني بدء مسار واجراءات محاكمة ( إسرائيل) على جرائمها، وعدم امكانية إفلاتها من المساءلة.

ووفق وسائل إعلام فلسطينية؛ فقد قال الرشق: إن تبنّي المحكمة لمطلب اتخاذ تدابير عاجلة لحماية المدنيين من أبناء شعبنا ، ووقف كل الأعمال التي تؤدّي إلى القتل والإبادة، يُعَدُّ اعترافاً من المحكمة بحجم الجريمة التي يرتكبها الاحتلال الإرهابي في القطاع.

وأضاف الرشق: ندعو  إلى التحرُّك الفوري لإلزام الاحتلال بتنفيذ حكم محكمة العدل الدولية، والتصدِّي لأي محاولات صهيونية للتهرب من هذا الاستحقاق، ورفض أية محاولات من الإدارة الأمريكية الشريكة في جرائم الإبادة الجماعية في غزة، للالتفاف على الحكم.

وأتم الرشق تصريحاته قائلا : نتطلّع إلى مضيّ محكمة العدل الدولية في إجراءات محاكمة كيان الاحتلال الصهيوني، على جريمة الإبادة الجماعية مكتملة الأركان، التي تتواصل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتي لم تتوقف أو تقل حدّتها حتى بعد بدء جلسات المحاكمة.

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