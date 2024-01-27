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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ليل في عز النهار .. غياب الشمس عن قارة كاملة في هذا الموعد

صدى البلد

يستعد العالم لشهد حدثٍ فلكيٍ استثنائي، حيث يقترب كسوف الشمس الكلي من الحدث الذي سيحدث في وقت قريب . ووفقًا للتوقعات، ستغرق قارة كاملة في الظلام لبضع دقائق خلال هذا الحدث النادر.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، سيحدث الكسوف الشمسي الكلي في الثاني عشر من شهر فبراير لعام 2024، وسيشمل مناطق واسعة من قارة أمريكا الشمالية، بدءًا من المكسيك وصولًا إلى شمال كندا. 

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وستكون المناطق التي ستشهد الكسوف بشكل كامل تحت المسار الذي سيمتد عبر الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك ولايات تكساس وأوكلاهوما ونيو مكسيكو وكانساس ونبراسكا وداكوتا الجنوبية وداكوتا الشمالية ومينيسوتا وأيوا وميزوري وأركنساس ولويزيانا.

من المتوقع أن يشهد الملايين من الناس هذا الحدث في 8 أبريل القادم، حيث سيتجمعون في المناطق المحددة لمشاهدة الكسوف الشمسي بأنفسهم.

 وسيتمتع المشاهدون برؤية الشمس يتلاشى تدريجيًا حتى يصبح السماء مظلمة تمامًا، ويظهر الهالة الساطعة للشمس المختفية. ومع مرور الدقائق، ستعود الشمس لتظهر مجددًا بعد انتهاء الكسوف، وتعود الأنوار الطبيعية لتضئ الأرض مرة أخرى.

تعتبر فرصةً مثالية للعلماء والمهتمين بالفلك لدراسة ومراقبة الظواهر الفلكية المتعلقة بالشمس والقمر وتأثيرها على الأرض. وتعد البيانات والملاحظات التي سيتم جمعها خلال هذا الكسوف مهمة لفهم أعمق للظواهر الفلكية وتأثيرها على البيئة والأنظمة الأرضية.

استعداد استثناء الشمس والقمر

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