المنصورة تتصدر الجامعات المصرية في تصنيف الاستشهادات المرجعية.. تفاصيل

قال شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، إن الجامعة واحدة من الجامعات القديمة، ولديها أكثر من 25 ألف بحث علمي منشورين في مجلات علمية عالمية.

وأضاف شريف خاطر، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج هذا الصباح، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الجامعة تهتم بالبحث العلمي لكونه أحد أزرع الجامعة للوصول إلى التنمية المستدامة، متابعا: الجامعة تصدرت تصنيف الاستشهادات المرجعية.

وأكمل: بلغ عدد الاستشهادات المرجعية المقدمة من الجامعة أكثر من 663435 استشهاد.

وأوضح أن الجامعة تطرح مشروعات بحثية وتنشئ العديد من المسابقات الخاصة بالبحث العلمي، منوها بأن الجامعة تعطي الباحثين مكافآت مغرية.