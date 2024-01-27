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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: اتصال الرئيسان السيسي والأمريكي يعكس دور مصر في حل القضية الفلسطينية

النائب علي مهران
النائب علي مهران

قال النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن اتصال الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الأمريكي جو بايدن بشأن القضية الفلسطينية يعكس دور مصر المحوري في حل القضية الفلسطينية ورفض تهجير القصري للفلسطينيين من أرضهم .

وأوضح مهران، في تصريحات صحفية له، أن الاتصالات المستمرة بين الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي تأكيد على دور مصر الفعال في تحقيق أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط.

وأكد رئيس صحة الشيوخ، أن مصر قامت بدور كبير وبذلت جهودا سياسية ودبلوماسية وإغاثية لاحتواء التطورات منذ بداية الأزمة، وحققت تقدما ملموسا ونجاحات متعددة لإدخال المساعدات إلي قطاع غزة.

وأشار النائب الدكتور علي مهران، إلى أن  مصر دعمت ولا تزال تدعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق،  سواء كان بالدعم المباشر أو غير مباشر، وذلك انطلاقا من دور  مصر المحورى والحيوى ، الذي اتسم على مر التاريخ بالدبلوماسية النزيهة المتجردة من أي مصالح، فالهدف الرئيسي للدولة المصرية خلال هذه الفترة هو دائما الحفاظ على سلامة المدنيين، وحقن الدماء، وحل القضية الفلسطينية.

ولفت رئيس صحة الشيوخ، إلى أن موقف الدولة المصرية ثابت وواضح تجاه القضية الفلسطينية ودعمها الدائم بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وتقديم كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

علي مهران الصحة لجنة الصحة والسكان القضية الفلسطينية مجلس الشيوخ

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