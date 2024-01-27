الداخلية تداهم مصنعا لانتاج المخصبات الزراعية المغشوشة في البدرشين

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى .

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات قيام (أحد الأشخاص) بإقامة مصنع عشوائى "غير مرخص" كائن بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة، لإنتاج وتعبئة المخصبات والأسمدة الزراعية المغشوشة والمقلدة بإستخدام مواد مجهولة المصدر داخل عبوات مقلدة منسوب إنتاجها لكبرى الشركات لإيهام المزارعين بجودة وسلامة تلك المنتجات.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنع المشار إليه وأمكن ضبط (المدير المسئول عن المصنع – مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين) وضُبط بداخل المصنع (6 طن مواد خام مجهولة المصدر تُستخدم فـى تصنيع المخصبات الزراعية المغشوشة والمقلدة ، 40 طن منتج نهائى لأسمدة ومخصبات زراعية مغشوشة ومقلدة ومعبأة داخل شكائر وجوالات مقلدة منسوب إنتاجها لكبرى الشركات ومُعدة للتداول ، خط إنتاج كامل "2 خلاطة أسمنت ، مطحنة خامات ، ماكينة تغليف ، هزاز ، كميات كبيرة من الشكائر والعبوات الفارغة المنسوبة للشركات الإستثمارية المرخصة المشار إليها " مُعدة للتعبية) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.