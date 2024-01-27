إحباط ترويج صفقة مخدرات بـ5.2 مليون جنيه في الإسكندرية.. تفاصيل

تمكنت الاجهزة الأمنية من ضبط 750 طربة لمخدر الحشيش بحوزة عنصرين إجراميين بالإسكندرية قبل ترويجها .

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (عنصرين إجراميين ، مقيمان بمحافظة الإسماعيلية) تخصص نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائهما مُتخذين من دائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه وبحوزتهما (750 طربة لمخدر الحشيش وزنت 75 كيلو جرام – مبلغ مالى) وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (5,250,000 جنيه تقريباً) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء .