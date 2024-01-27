بطريقة صحية| بـ كورس الأناسيليوم تقدري تخسي مع حنان الحسيني .. فيديو

كشفت خديجة صلاح إحدى حالات تجربة تناول كورس الأناسيليوم عن وزنها قبل تناولها لـكورس الاناسيليوم فقد كان وزنها وصل الى ٩٥ كيلو ولكن مع كورس الأناسيليوم فقدت 30 كيلو خلال ثلاثة أشهر، ووصلت إلى 65 كيلو.

وأضافت خديجة خلال لقائها ببرنامج جو هيلثي، المذاع على فضائية صدى البلد ٢، تقديم الدكتورة حنان الحسيني، أن ما جعلها تقبل على تناول كورس الاناسيليوم عدم قدرتها على التنفس بطريقة جيدة بسبب وزنها الزائد، كما تعثر عليها المشي، لافتة الى ان مقاساتها في لبسها كانت كبيرة ولا تستطيع شرائها لملابس تحبها؛ لافتة الى انها كانت تعاني من الم في المفاصل والعظام وآلام فى ظهرها بسبب زيادة الوزن، ولكن مع تجربة كورس الاناسيليوم استاطعت فقدان وزنها بشكل كبير جدا.

وأوضحت خديجة ان كورس الأناسيليوم يستطيع التحكم فى الشهية، مؤكدة أنها تستطيع تناول ما تحبه فى الطعام ولكن بكميات قليلة جدا، ويعطي الشهوية بسد الشهية والشبع.