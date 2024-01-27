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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

رئيس شباب النواب يهنئ منتخب مصر لليد بكأس أفريقيا والتأهل لأولمبياد باريس

محمود حسين
محمود حسين

هنأ الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الشعب المصري واتحاد كرة اليد ولاعبي منتخب مصر وجهازهم الفني بالفوز بالبطولة الأفريقية لكرة اليد للمرة التاسعة في تاريخه بالفوز علي منتخب الجزائر الشقيق، وضمان الوصول المباشر إلي أولمبياد باريس.

وأشاد حسين ، بالأداء الذي قدمه لاعبو منتخب مصر لـ كرة اليد، علي مدار البطولة بعد تغلبهم علي جميع المنافسين وهو ما جعل فوزهم باللقب الإفريقي فوز مستحق ، مؤكدا أن الرياضة المصرية حققت نجاحات كبيرة في الآونة الأخير بفضل دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي الرياضة والرياضيين.

وقال حسين في بيان رسمي: "أتقدم باسمى وباسم أعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بخالص التهنئة للمنتخب الوطني لكرة اليد للفوز بكأس الأمم الافريقية بعد أداء قوي استطاع من خلاله ابطال مصر فرض شخصيتهم علي المنافس طوال المباراة".

وأضاف: " تثني اللجنة على الأداء المتميز والرائع والبطولي الذى أثمر وحقق الفوز بالبطولة الافريقية للمرة التاسعة في تاريخه وهو ما يعكس الأداء الرجولي للاعبي منتخب مصر، وتعرب لجنة الشباب والرياضة عن خالص التهانى للمنتخب على تحقيق هذا الإنجاز الكبير.

وأكد رئيس لجنة الشباب الشباب أن أداء منتخب كرة اليد، في بطولة إفريقيا يدعو إلى الفخر، بعد الفوز على جميع المنافسين بأداء جيد والتأهل المباشر إلى أولمبياد باريس.

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