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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسؤول فلسطيني يدين وقف دول تمويلها الأونروا بسبب مزاعم 7 أكتوبر

الاونروا
الاونروا

أدان زعيم حزب سياسي فلسطيني الدول التي أوقفت مساعداتها للأونروا في غزة، ردًا على مزاعم بمشاركة بعض موظفيها في هجمات 7 أكتوبر 2023 على إسرائيل.

ووجه مصطفى البرغوثي، زعيم المبادرة الوطنية الفلسطينية، انتقادات حادة إلى الولايات المتحدة وكندا وإيطاليا وأستراليا في منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي، لما وصفه بالقرار 'المخزي' بتعليق الدعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في غزة. الشرق الأدنى (الأونروا).

وانتقد البرغوثي الحكومات التي تتخذ هذا الإجراء على الرغم من 'عدم اتخاذ أي إجراءات عقابية ضد إسرائيل التي قتلت 102 من العاملين في مجال المساعدات والصحة في الأونروا في غزة'.

بعض السياق: قالت الأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي إن ما لا يقل عن 102 من موظفي الأونروا قتلوا في غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، لكن شبكة سي إن إن لا يمكنها التحقق بشكل مستقل من ادعاء البرغوثي بأنهم قُتلوا جميعاً على يد القوات الإسرائيلية.

وحتى 19 يناير ، قالت الأونروا إن عدد القتلى ارتفع إلى 151 من عمالها.

وطردت وكالة الأمم المتحدة موظفين يُزعم تورطهم في هجمات حماس، وقالت إنها بدأت تحقيقا في الأمر.

ولم تحدد إسرائيل والأونروا طبيعة التورط المزعوم لموظفي المنظمة.

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