أستاذ علاقات دولية: نتنياهو لا يقبل بأي وقف لإطلاق النار لتفادي محاكمته.. فيديو

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يقبل بأي وقف لإطلاق النار لتفادي محاكمته.

وأضاف أستاذ العلاقات الدولية، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، خلال برنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى": "بانتهاء اليوم الأخير لوقف شامل لإطلاق النار في غزة يكون اليوم الأخير لوجود نتنياهو في الحكم وبالتالي الاتجاه إلى المحاكمة الجنائية".

وأشار إلى أن المباحثات التي جرت بين الرئيسين السيسي والأمريكي جو بايدن لها الكثير من المعاني والدلائل المهمة جدا"، موضحا أن هذه المكالمة بين الرئيسين تؤكد وتعكس حرص الإدارة الأمريكية على التنسيق والتوافق مع الدولة المصرية بشأن القضية الفلسطينية، وتعكس ثقة كبيرة في القيادة السياسية والدولة المصرية".

وأوضح حامد فارس، أن هناك الكثير من التطابق في الرؤى بين القيادة السياسية المصرية والإدارة الأمريكية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.