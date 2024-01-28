أحمد موسى: تكريم محمد أبو العينين أفضل رجل صناعة بإفريقيا.. نتنياهو: العلاقات مع مصر تدار بشكل جيد | أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي.

شعبة الذهب تكشف حقيقة تداول المعدن الأصفر مغشوش بالنحاس

قال هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بإتحاد الغرف التجارية إن سعر سوق الذهب شهد حالة من الاضطرابات خلال الأيام الماضية بسبب المداهمات الأمنية على التجار والتى لم يعلن عن تنائجها.

وزير الشباب والرياضة: نبارك لمنتخب اليد .. وصلاح لم يتمارض ويعشق مصر

وجه وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، التهنئة للشعب المصري على فوز منتخب اليد ببطولة الأمم الإفريقية، كما وجه الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه الدائم.

سفير مصر في غانا يزف بشرى لـ الشعب بشأن الأرز| تفاصيل

أكد السفير أيمن الدسوقي سفير مصر في غانا، أن هناك تحركا إيجابيا بين مصر وغانا في المجال العسكري، وهناك اهتمام من غانا بالصناعة العسكرية المصرية.

أحمد موسى: لتر البنزين في غانا يعادل 65 جنيها

قدم الإعلامي أحمد موسى، تغطية خاصة من غانا لفعاليات مؤتمر الرخاء الإفريقي، وذلك في حلقة اليوم من برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة “ صدى البلد”.

نتنياهو: العلاقات مع مصر تدار بشكل جيد

قال بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، إننا مصممون على تحقيق كل أهداف الحرب، وأن العلاقات مع مصر تدار بشكل جيد، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها.

مؤتمر الرخاء .. أحمد موسى: تكريم محمد أبو العينين أفضل رجل صناعة بأفريقيا

قدم الإعلامي أحمد موسى، تغطية خاصة من غانا لفعاليات مؤتمر الرخاء الأفريقي، وذلك في حلقة اليوم من برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة “ صدى البلد ”.

حفيد نيلسون مانديلا عن القضية الفلسطينية: لن نتوقف عند محكمة العدل الدولية|فيديو

قال شيف زوليفوليل حفيد نيلسون مانديلا، إننا نقوم بحشد الآراء في العالم أجمع بخصوص القضية الفلسطينية، ولن نتوقف عند هذه النقطة وعند محكمة العدل الدولية وسنأخذ هذه القضية المحكمة الجنائية الدولية وإلى مجلس الأمن الدولي.

منتجى الدواجن : 35% قفزات بأسعار الأعلاف في أسبوع لهذا السبب

حذر الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس إتحاد منتجي الدواجن من ما وصفه بالوضع شديد الصعوبة والكابوس الذي تتعرض له صناعة الدواجن مع إضطرابات الأسواق ما أدى لحالة من الهلع لانها دواجن حية وبيض طازج تباع يوميا.

رئيس اتحاد اليد بعد التتويج ببطولة أفريقيا: ربنا كلل الجهود بالنجاح وأسعدنا المصريين|فيديو

علق محمد الأمين، رئيس اتحاد كرة اليد المصري، تتويج المنتخب الوطني ببطولة أفريقيا لكرة اليد للمرة الثالثة على التوالي بفوزه على الجزائر ويتأهل إلى أولمبياد باريس 2024.