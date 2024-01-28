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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في موسمها وبعد انخفاض سعرها.. طريقة تخزن الطماطم

الطماطم
الطماطم

الطماطم هي فاكهة تحتوي على العديد من العناصر الغذائية والتي توفر العديد من الفوائد الصحية، كما تعتبر من أهم مكونات أغلب أصناف الطعام لذلك نلقي الضوء على طريقة تخزين الطماطم 

بالنسبة لطرق تخزين الطماطم، فإليك بعض النصائح كشفت عنها هبة محمد خبيرة الإقتصاد المنزلي لصدى البلد.

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تخزين الطماطم

التخزين في درجة حرارة الغرفة: يُفضل تخزين الطماطم في مكان بارد وجاف في درجة حرارة الغرفة. قم بوضعها في وعاء مفتوح أو ورقة صحيفة واحدة، ولا تكدسها بطريقة مزدحمة لتجنب تلفها.

تجنب التعرض للشمس المباشرة: تجنب وضع الطماطم في مكان يتعرض لأشعة الشمس المباشرة، حيث يؤدي الحرارة المرتفعة والضوء المباشر إلى تسريع عملية نضجها وتدهورها.

لا تقم بتخزينها في الثلاجة: يُفضل عدم وضع الطماطم في الثلاجة، حيث يمكن أن يؤدي التخزين في درجات حرارة منخفضة إلى تغيير نكهتها وقوامها. قم بتخزينها في مكان بارد وجاف بدلاً من ذلك.

التحقق والاستهلاك المنتظم: تفحص الطماطم باستمرارية للتأكد من عدم وجود علامات فساد أو تلف. استهلك الطماطم في غضون أيام قليلة بعد الشراء للحفاظ على جودتها.

عند اتباع هذه النصائح، يمكنك الاستمتاع بالطماطم الطازجة والاستفادة من فوائدها الصحية لفترة أطول.

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أسس هامة لتخزين الطماطم

- أولا يفضل اختيار الطماطم الطازجة ذات اللون الأحمر الزاهي؛ حتى يكون لون الصلصة المخزنة بلون أحمر وليست صفراء.
- يفضل تقشير الطماطم قبل عصرها في الخلاط حتى يسهل تخزين أكبر كمية منها في أقل وقت، وتقشر كالتالي، تجرح الطماطم من القاع على شكل علامة الزائد، وتوضع في مياه مغلية لمدة 10 دقايق ومن ثم ترفع وتترك لتبرد ثم تقشر بسهولة.
- وفي حال شراء الطماطم جافة وصفراء بالخطأ تترك بدون غسيل في مصفاة بلاستيكية في المطبخ بدرجة حرارة الغرفة وتترك لأيام حتى تنضج ويصبح لونها أحمر وطرية، يجب تجنب وضعها في الأكياس البلاستيكية في الثلاجة حتى لا تفسد سريعًا.
- بعد تحضير صلصة الطماطم بكميات للتخزين تترك لتبرد حرارتها ثم تخزن فورا في الفريزر لأنها تفسد سريعًا.

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