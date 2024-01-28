إضافة لأي مكان.. فتح الله يعلق على أنباء توقيع عبد الله السعيد للزمالك

أكد محمود فتح الله أن فريق بيراميدز كان يسعى للفوز في مباراة الأمس أمام زد في ظل غياب حوالي 15 لاعبا ما بين منتخب مصر والمنتخب الأولمبي والمحترفين والإصابات، وبطولة الرابطة هدف وحق مشروع لنا ، ونسعي للاستفادة من بطولة الرابطة بأهداف الحصول علي بطولة وأيضا اكتشاف لاعب ناشئ وتجهيز اللاعبين .

وأوضح عبر برنامج الكابتن مع أحمد حسن على قناة dmc:نحن نقوم بصنع هوية لفريق بيراميدز ونسير بخطي محددة وكنا علي بعد خطوة من الفوز بأول بطولة سواء في الكونفدرالية أو دوري الموسم قبل الماضي أو الكأس وما ينقصنا هو التوفيق في المرحلة المقبلة في ظل عدم وجود اعلام أو جماهير وعلينا أن نقدم مجهود مضاعف .

وكشف محمود فتح الله أن عبد الله السعيد حتى الآن لاعبا في بيراميدز، ومن أهم لاعبي مصر ولاعب نموذجي والأهم في أخر 10 سنوات سواء استمر في بيراميدز أو رحل ، ولو لعب لنادي الزمالك في يوم من الأيام هيكون إضافة للزمالك والنادي الأبيض سيكون إضافة له.