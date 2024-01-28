منير فخري عبد النور: الكيان الصهيوني قام على الكذب ومستمر فيه

قال وزير السياحة الأسبق، منير فخري عبد النور، إن الكيان الصهيوني قام على الكذب ومستمر فيه.

وحل وزير السياحة الأسبق، منير فخري عبد النور ضيفًا مع الإعلامية قصواء الخلالي خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع من خلال قناة "سي بي سي"، اليوم السبت.

الضغط العربى

وأضاف منير فخري عبد النور أن الأمل يتلخص في الضغط العربي لمساندة فلسطين وإقامة دولتهم المستقلة.

وأوضح أن مواقف بعض الدول العربية من القضية الفلسطينية يثير مزيد من التساؤلات، ويحب عدم وضع آى آمال على الموقف الأمريكي.

وتقدم قصواء الخلالي برنامجها على قناة سي بي سي من السبت إلى الثلاثاء، أهم الأحداث، وتحليل لأبرز القضايا، وتحاور أهم المتخصصين وأبرز القامات، في كل المجالات.