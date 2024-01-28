محامي كشف جرائمهم.. قرار من المحكمة ضد عصابة سرقة المساكن في كرداسة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الجنح، حبس عاطلين متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وكانت أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة في الواقعة.

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كشفت تحقيقات النيابة ، أن محام مقيم بدائرة القسم، اكتشف سرقة طبنجة مرخصة وعدد من الطلقات ومبلغ مالى، من داخل المكتب الخاص ، بإجراء التحريات تم تحديد وضبط مرتكبا الواقعة عاطلان "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة مركز شرطة كرداسة، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة وأضافا بإنفاق المبلغ المالى المستولى عليه والتصرف فى السلاح النارى لدى عملائهما "سيئا النية" (مالك مقهى وآخر عاطل) تم ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بتحصلهما على السلاح النارى من المتهمين والتصرف فيه بالبيع لأحد الأشخاص (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية) "تم ضبطه وبحوزته السلاح النارى المستولى عليه".

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أقر المتهمان بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع السرقة، وأضافا بارتكابهما 3 وقائع سرقة (جهاز لاب توب – شاشة تلفاز – هاتف محمول – مبالغ "عملات محلية وأجنبية" – طبنجة) من داخل 3 مكاتب للمحاماة بالجيزة، والتصرف فى السلاح النارى بالبيع لأحد الأشخاص (عاطل – مقيم بمحافظة أسيوط) "أمكن ضبطه وبحوزته السلاح النارى"، كما تم بإرشادهما ضبط جزء من المبالغ المالية المستولى عليها، وبعرضهما على قاضي المعارضات بالمحكمة أصدر قراره المتقدم.