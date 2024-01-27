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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

17 مليون جنيه لـ خزانة الدولة وفرع بـ شمال سيناء.. قضايا الدولة في أسبوع

قضايا الدولة في أسبوع
قضايا الدولة في أسبوع

شهدت هيئة قضايا الدولة خلال الأسبوع قبل الأخير من شهر يناير 2024 عددا من الأحداث وافتتاح فرع جديد للهيئة.

في هذا التقرير يرصد موقع صدى البلد ما تم خلال هذا الأسبوع:

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إضافة 17 مليون جنيه لـ خزانة الدولة 

تمكنت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس الهيئة، من تنفيذ حكم قضائي نهائي بمبلغ 16 مليونا و947 ألفا و983 جنيها فرق رسوم تكميلية للشهر العقاري تضاف للخزانة العامة للدولة.

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مكتب جديد لـ قضايا الدولة في شمال سيناء

قرر محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، إنشاء مكتب هيئة قضايا الدولة في ديوان عام المحافظة، وذلك لمتابعة كافة القضايا الخاصة بالمحافظة.

وقال المحافظ، خلال اجتماعه مع المستشار صبري الشوادفي المستشار القانوني للمحافظة، ورؤساء مجالس المدن ومديري إدارات الشئون القانونية، إن وجود مكتب لهيئة قضايا الدولة بالمحافظة، هو نقلة نوعية للعمل الإداري بالمحافظة نظرا لحاجة المحافظة إلى إدارة مخصصة لمتابعة كافة القضايا بالمحافظة والادارات التابعة للتواصل بين الإدارات القانونية بالجهات الإدارية، والهيئات القضائية لسرعة الإنجاز وتوفير البيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة لكل قضية لتقديم الدفاع بالأدلة والبراهين لحفظ حقوق الدولة والمال العام . 

وشدد المحافظ، على أهمية التثقيف القضائي وضرورة الاهتمام بقضايا الدولة وتقديم الدفوع اللازمة مرفقة بالأدلة والبراهين والمستندات المطلوبة لكل قضية على حدة، والتي تحافظ على المال العام من وازع الضمير المهني لكل مسئول للدفاع عن المال العام وحقوق الدولة وحتى لا تخسر الحكومة قضاياها لنقص المستندات.

وأشار المحافظ إلى ضرورة الاستفادة من التحول الرقم لسرعة الإنجاز وتبادل المعلومات والأدلة، موجهًا الشكر للسيد وزير العدل والسيد رئيس هيئة قضايا الدولة علي الاستجابة لمطالب المحافظة في انشاء مكتب لهيئة قضايا الدولة بالمحافظة.

بدوره، قال المستشار صبرى الشوادفي إنه من الضروري وجود تواصل مباشر بين محكمة القضاء الإدارى والجهات الإدارية بمحافظة شمال سيناء.

ولفت إلى أنه سيتم تخصيص أحد مستشاري المكتب لمتابعة القضاء الإداري لسرعة تجهيز المعلومات والمستندات اللازمة ، لمتابعة جميع القضايا المرفوعة على المحافظة والإدارات التابعة، للطعن على الأحكام الصادرة وتقديم الدفاع اللازمة باستخدام السجلات والتحول الرقم .

 

تهنئة عيد الشرطة الـ 72 

هنأ المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وجميع رجال هيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية والسبعين للملحمة البطولية الخالدة التى سطرها رجال الشرطة البواسل الذين تصدوا لقوات الاحتلال بمدينة الإسماعيلية عام 1952، مجسدين أسمى قيم التضحية والفداء في الدفاع عن الوطن، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ رجال الشرطة البواسل من كل سوء، قادرين دوما في الحفاظ على سلامة وأمن البلاد الداخلي من أي اعتداء، محققين الأمن والاستقرار لمصرنا الحبيبة في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

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