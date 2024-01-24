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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ملحمة خالدة.. النيابة الإدارية تهنئ السيسي ووزير الداخلية والشعب بعيد الشرطة الـ72

صدى البلد

تقدم  المستشار/ حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالأصالة عن نفسه، وبالنيابة عن جموع المستشارين أعضاء النيابة الإدارية، بخالص وأصدق التهاني للرئيس / عبد الفتاح السيسي - رئيس جمهورية مصر العربية، و اللواء / محمود توفيق - وزير الداخلية، ولرجال الشرطة البواسل، وشعب مصر العظيم، بمناسبة الذكرى (٧٢) لعيد الشرطة المصرية، ذلك اليوم الذي سجل فيه رجال الشرطة ملحمة خالدة، ليسطروا بدمائهم الطاهرة معاني البطولة والوطنية والفداء.

 

وصرح المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية أن المستشار حافظ عباس أكد أن هذا اليوم هو فرصة لنا جميعاً لنتذكر شهدائنا من أبطال الشرطة الذين قدموا أرواحهم فداءً لوطنهم ورحلوا عنا بأجسادهم لتبقى سيرتهم العطرة شاهداً على عظمة هذا الشعب وأصالة معدنه، ولتظل بطولاتهم نبراساً نسير على دربه لنتعلم منه ونعلم أبنائنا وبناتنا معاني الوطنية والإخلاص.

 

وأن كافة مؤسسات الدولة ومن خلفها شعب مصر الأبي يقفون جوار شرطة بلادهم في أداء رسالتها السامية في إنفاذ القانون ومواجهة قوى الظلام والشر، لتظل مصر آمنةً كما كانت عبر تاريخها العظيم.

 

داعين الله عز وجل أن يحفظ مصرنا الحبيبة من كل مكروه وسوء، وأن ينعم على شعبها العظيم بالخير والأمن والسلام.

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